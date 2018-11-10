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Метеопредупреждение: ночью 10 ноября Тулу накроет густой туман
Фото Алексея Пирязева.

Метеопредупреждение: ночью 10 ноября Тулу накроет густой туман

Будьте внимательны и осторожны!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 10 ноября и утром 11 ноября на территории Тульской области местами ожидается туман с видимостью 200- 500 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Туман – одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

сегодня, в 15:03 +2
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