Метеопредупреждение: ночью 10 ноября Тулу накроет густой туман

Фото Алексея Пирязева.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 10 ноября и утром 11 ноября на территории Тульской области местами ожидается туман с видимостью 200- 500 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Туман – одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.