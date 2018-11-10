Фото Алексея Пирязева.
Метеопредупреждение: ночью 10 ноября Тулу накроет густой туман
Будьте внимательны и осторожны!
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 10 ноября и утром 11 ноября на территории Тульской области местами ожидается туман с видимостью 200- 500 м.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
Туман – одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.
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