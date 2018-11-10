Аналитика: «Арсенал»: finita la Кононов

Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» на три очка приблизившись к первой восьмерке и на столько же оторвавшись от зоны вылета. Но главное в этом матче было не это.

После финального свистка Олег Кононов, который по-прежнему, если верить всем официальным сообщениям из клуба, оставался главным тренером «Арсенала», пошел трогательно прощаться с трибунами. Поулыбался, помахал руками, раздал автографы — в общем, получил всю ту порцию зрительской любви, на которую рассчитывал. Или порепетировал ее для московской публики.

Верилось, что он как-то и обратится после этой игры через прессу к тульским болельщикам. Но тема перехода в «Спартак» по-прежнему была закрыта. Тульским журналистам предстояло общаться с человеком, который только что жестами дал понять, что нашел другую работу своим талантам, но признавать это по-прежнему не желает. Или так хочет скорее из Тулы в «Спартак», что боится сглазить неосторожно сказанным словом. Например, коротким словом «спасибо» болельщикам и прессе за поддержку, руководству клуба за то, что дали возможность заявить о себе, заставить поверить в свое тренерское умение руководителей одного из самых богатых клубов Восточной Европы.

Зато Олег Георгиевич не упустил возможности вскользь рассказать в очередной раз о своей приверженности атакующему футболу, о том, как проводил семинары для тренеров, пока был в простое, и, безусловно, о стремительном прогрессе «Арсенала» под его руководством. Оказывается, уже в игре с «Динамо», закончившейся мучительными 0:0, уже был виден прогресс в сторону нового футбола. Все-таки, кажется, с городом и командой, работе в которой ты отдавал душу, надо расставаться как-то искреннее, не напоказ. Хотя, безусловно, кононовское «спасибо» мы дождемся — прилизанный и утвержденный во всех инстанциях официальный текст пресс-службы.

В любом случае будем благодарны и тренеру и судьбе, что эта эпопея подошла к концу, страница с недоведенной до конца работой Олега Кононова в «Арсенале» закрыта и завтра будет новый день. Любое испытание дается для того, чтобы делать выводы. Вывод из нынешней ситуации — даже самому великому специалисту не надо потакать во всем. Олег Георгиевич, приходя в Тулу, привел полностью свой тренерский штаб. Это, пока все было хорошо, можно записать в плюс. Работать со специалистами, в которых ты полностью веришь, всегда хорошо. Но как только свершился факт перехода в «Спартак», оказалось, что после переезда тренера у нас тут — выжженная земля. Весь штаб написал заявления вслед за своим командиром. Надо срочно искать не только сменщика Кононова, но и всех других специалистов, от тренера-аналитика до тренера по вратарям.

Хорошо еще, что у руководства «Арсенала» в свое время хватило мудрости не расставаться с Игорем Семшовым, которого отправили набираться опыта в новомосковский «Химик». У него сейчас хотя бы есть за плечами и опыт работы в Туле, и опыт сотрудничества с разными специалистами, по своему решавшими разные задачи с «Арсеналом». Это и Сергей Кирьяков, бившийся за сохранение места в Премьер-лиге, и Божович, находивший взаимопонимание с таким непростым футболистом, как Дзюба, и Олег Кононов с его приверженностью к схемам и атакующим комбинациям. За Олегом Георгиевичем Семшов, правда, больше наблюдал из Новомосковска, но вроде как после возникших разговоров о «Спартаке» он даже принимал участие в тренировках тульской команды, что-то успел для себя почерпнуть.

Опять же за Игорем Петровичем будет и зрительская поддержка, что тоже немаловажно. Многие болельщики помнят его и как хорошего, творческого футболиста, и знают, как человека, который уже немного стал тульским, отдал «Арсеналу» несколько лет жизни. Опять же кое-какие важные для начинающего специалиста и публичного человека уроки Семшов в «Химике» успел получить. В частности, что надо себя уметь в какие-то моменты сдерживать.

Все это — хороший капитал для того, чтобы начать удачную тренерскую карьеру — правда, в экстремальных условиях.

Семшову предстоит заявить о себе в ситуации, когда «Арсенал» все равно еще в шаге от группы тех, кто может покинуть элитный российский дивизион по итогам чемпионата. А впереди — «Краснодар» и «Ахмат» на выезде и «Зенит» дома; серьезное испытание даже для той команды, что на ходу, а не затеявшей перестройку по ходу сезона. Но если успеть пройти этот отрезок достойно или даже на пресловутом «багаже Кононова», то, может, и нового тренера искать зимой не будет необходимости.

Что же до игры с «Анжи», то, пожалуй, соперник явно боялся «Арсенала» больше, чем он его. Отсюда и нелепые ошибки в обороне — уже на пятой минуте вратарь гостей подарил шанс «Арсеналу», выбив мяч точно на ногу Бакаеву. Однако хозяева этим шансом не воспользовались — Джорджевич переправил мяч в штангу, а бывший первым на добивании Мирзов ударил мимо ворот.

Вообще Мирзова часто упрекают за то, что он передерживает мяч, устраивая обводку ради обводки. Однако при всем при этом в игре с «Анжи» он поучаствовал в обоих забитых мячах. В первом тайме Резуан сыграл достаточно непредсказуемо для обороны, отказавшись от привычной попытки пройти вглубь штрафной, а сместился ближе к центру и попытался ударить по воротам. Мяч срикошетил к Джорджевичу, а тот покатил под завершающий удар Ткачеву. Комбинацию на второй гол, после перерыва, тоже начал пасом от своей штрафной Мирзов. Потом, конечно, здорово сыграл Джорджевич, перекинувший мяч через защитников точно в темп набравшему ход Бакаеву.

И получилось, что те, кого больше всего зрители на трибунах критикуют, стали соавторами победы над «Анжи». Мирзов начал первый темп обеих голевых атак, а Джорджевич отметился двумя голевыми передачами.

В перерыве меду голами что-то попытались создать у ворот соперника футболисты «Анжи», но удача была на стороне хозяев. Хотя можно припомнить пару моментов, когда у ворот «Арсенала» было по-настоящему жарко. В одном случае не дотянулся на добивание игрок махачкалинцев, а в другом выручил Левашов, отбивший ногой удар с близкого расстояния.

Можно сказать, что победу «Арсенал» одержал все же на классе. Команда спокойно реализовала часть моментов из числа тех, которые создала, не позволив сопернику ничего особо серьезного у своих ворот. Девятнадцать набранных очков позволят сменщику Кононова хотя бы спокойно начать работать, и будем надеяться на лучшее. Тренеры приходят и уходят, но «Арсенал» остается.

«Арсенал» — «Анжи» — 2:0 (1:0).

Голы: Ткачев (25), Бакаев (63).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Альварес, Григалава, Костадинов, Мохаммед, Ткачёв (Горбатенко, 66), Мирзов, Бакаев (Кангва, 74), Джорджевич (Аджоев, 87).

Предупреждены: Левашов — Чансельор, Глебов, Хамдамов.

Судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

9 ноября. Тула. Центральный стадион.