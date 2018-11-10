Погода в Туле 11 ноября: мокрый снег и туман

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм), местами туман, слабый гололед.

На дорогах местами гололедица. Днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью -5…0°С, днём -4…+1°С. Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.