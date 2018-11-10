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Итоги фестиваля «Улыбнись, Россия» в Туле: лучшей комедией года стала «Ночная смена»
Фото Александра Каналина.

Итоги фестиваля «Улыбнись, Россия» в Туле: лучшей комедией года стала «Ночная смена»

На торжественной церемонии закрытия фестиваля комедий подвели итоги и назвали победителей.

Целую неделю туляки и гости города абсолютно бесплатно могли смотреть комедии и мелодрамы, мультики и короткометражки, посещать лекции, мастер-классы и творческие вечера. И, конечно же, зрители могли голосовать за особо понравившиеся фильмы. Все мероприятия кинофестиваля посетили более 30 тысяч зрителей.
9 ноября на сцене Городского концертного зала были объявлены победители девятнадцатого фестиваля комедий «Улыбнись, Россия». Ведущим церемонии стал актер Вячеслав Манучаров.
 
 
От имени правительства Тульской области гостей вечера приветствовала Марина Левина, заместитель председателя правительства региона:
 
- Выражаю благодарность, любовь и признание бессменному президенту кинофестиваля Алле Ильиничне Суриковой, а также ее боевой команде, организационному комитету, замечательным волонтерам. В этом году фестиваль прошел по-особому уютно, тепло, комфортно. Это говорит о том, что фестиваль не просто получил прописку на нашей земле, он стал поистине родным. И я спешу сообщить, что губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым принято предложение Аллы Ильиничны о проведении юбилейного двадцатого кинофестиваля «Улыбнись, Россия» в следующем году на нашей тульской земле. Он должен пройти масштабно, мощно, с красной дорожкой.
 
Приз «За лучшую короткометражную комедию» получил фильм «Взятка», режиссер Алексей Харитонов. «За самую детскую комедию» — фильм «Бегство рогатых викингов», режиссер Илья Белостоцкий.
 
- Я счастлив получить приз именно на этом фестивале — очень много лет я занимаюсь юмором и комедией. Поэтому фестиваль «Улыбнись, Россия!» для меня особенно важен и значим, — улыбнулся Илья Белостоцкий.
 
Приз прессы и киноведов «За сохранение традиций новогодней комедии и веры в счастливое разрешение неразрешимых проблем» получил фильм «Елки новые», над которым работали сразу четыре режиссера. Приз получила актриса фильма Ирина Архипова.
 
- В последние годы картина «Елки» стала неотъемлемым атрибутом наших новогодних праздников. Мы любим елки, и не только в кино. Именно под елкой многие начинают празднование Нового года, именно елки дарят нам множество приятных воспоминаний уже по прошествию праздника, они всегда будут источником позитива и юмора для всех нас, и не только в кино, но и в реальной жизни — сказал Евгений Синкевич, референт пресс-службы правительства Тульской области. —  Вручение приза фильму «Елки» — символичное событие, потому что в этом году Тула станет новогодней столицей России.
 
- Создатели «Елочек» — мы их так ласково называем, приготовили для вас очередной сюрприз, — рассказала Ирина Архипова. — С 27 декабря на больших экранах страны выйдут «Елки последние». Приходите в гости!
 
 
В номинации «Лучший анимационный фильм» победителем стала студия «Союзмультфильм». Приз «За поддержку жанра комедии» вручили продюсерам фильма «Я худею» Сергею Корнихину, Николаю Куликову и Алексею Нужному. Приз «За самую нежную комедию» получил автор сценария фильма «Лили» Алексей Тимм.
 
«Лучшей семейной комедией» признана картина «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко. Приз получил исполнитель одной из главных ролей в картине, заслуженный артист России Александр Семчев. Ему помимо статуэтки и диплома вручили большой сладкий подарок.
- Для меня это полная неожиданность. Спасибо, Алла Ильинична! — обратился со сцены к президенту фестиваля Александр Семчев. — А пряник я сыну отдам, пусть ест!
 
 
В Туле Александра Семчева еще раз поздравили с вручением ему государственной награды за развитие российского искусства.
 
За самый успешный прокат зарубежной комедии приз вручили руководителям дистрибьюторской компании «ПилотКино» Ирине и Александру Букреевым сразу за три итальянских фильма, которые пользуются особым успехом у россиян, а, в частности, у туляков. Награду вручал представитель генконсульства Италии в России Джузеппе Ле Порто.
 
Приз «За самый яркий комедийный дуэт второго плана» получили артисты Инга Оболдина и Ян Цапник за фильм «Новогодний переполох», режиссер Кирилл Папакуль. Приз вручил глава Тулы Юрий Цкипури.
 
- Мы гордимся тем, что Тула получила такой подарок — фестиваль «Улыбнись, Россия!» — сказал Юрий Цкипури. — Будем ждать 20-летие!
 
 
- Я впервые на этом фестивале, он очень добрый, теплый, прямо-таки семейный, — улыбнулась Инга Оболдина. — Алла Ильинична, большое спасибо за приглашение. Этот фестиваль какой-то самобытный, он не похож ни на один существующий. Простой, открытый, классный, с такими эмоциями — я как будто у себя дома на Урале побывала. Фестиваль напоминает хорошее застолье, когда все друг другу рады и улыбаются.
 
 
Наградой «За лучшую женскую роль в мелодраме» удостоена Олимпия Ивлева за картину «Лили», режиссеры Антон и Илья Чижиковы.
 
- Для меня большая честь оказаться на этой сцене, — сказала Олимпия Ивлева. — От лица всей съемочной группы картины — спасибо. Вы вкладывали туда любовь, душу и правду жизни. Спасибо за то, что и жюри, и зрители это оценили.
 
 
Приз «За лучшую мужскую роль в комедии» получил Павел Деревянко за главную роль в картине «Ночная смена», режиссер Мариус Вайсберг. В этот вечер Павел получил и еще одну премию, которую ему должны были вручить еще на открытии фестиваля — «За вклад в комедию». Приз вручила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
 
 
- Удивительно интересный, пикантный, смешной фильм. Из-за возрастного ценза дети его смотреть не будут, но девиз картины из нашего детства: «Все работы хороши, выбирай на вкус!» Особенно если эту работу выполняет такой талантливый человек как Павел Деревянко.
 
 
- Я действительно очень люблю жанр комедии, и хорошо его чувствую и всегда радуюсь, когда мне удается хорошо сыграть настоящую смешную комедийную роль, - улыбнулся Павел Деревянко. - Спасибо режиссеру Мариусу, этой мой друг, мой кум! 
 

 
Самой интернациональной комедией стала картина «Счастья! Здоровья!» от трех режиссеров. Приз получила актриса Лена Куо.
 
 
Приз «За яркий дебют в комедии» получили режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов и актер из Тулы Сергей Степин.
 
 
Самым искрометным дебютом в комедии стала кинолента «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» режиссера Кирилла Васильева. Специальный приз жюри фестиваля «За талантливое озвучивание роли главного героя» вручен актрисе Александре Верхошанской.
 
 
Главная награда фестиваля — приз «За самую веселую, острую, умную комедию» — досталась картине «Ночная смена». Награду режиссеру Марюсу Вайсбергу вручили заслуженный деятель искусств России Аркадий Инин и президент фестиваля, народная артистка России Алла Сурикова.
 
- За главный приз голосуют и зрители, и жюри во главе с Аркадией Ининым, - сказала Алла Сурикова. - И когда эти мнения совпадают - вручается главный приз. 
 
- Я впервые в Туле и безумно рад здесь быть, - сказал Мариус Вайсберг. - У комедии так мало фестивалей и так мало возможностей каким-то образом быть оцененными, а комедия, действительно, тяжелейший жанр. Мы делали это кино от сердца, от души и это колоссальная работа. 
 
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:25 0
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