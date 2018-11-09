Тульскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама Нго Дык Мань

Он обсудил с главой региона Алексеем Дюминым аспекты стратегического партнёрства и ознакомился с инвестиционным потенциалом Тульской области.

В зале приемов правительства Тульской области Алексей Дюмин принял вьетнамскую делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в РФ господином Нго Дык Мань.

Алексей Дюмин отметил, что Россию и Вьетнам связывают давние дружеские взаимоотношения, а за десять лет внешнеторговый оборот стран вырос более чем в шесть раз. Он также подчеркнул, что Тульская область готова налаживать новые партнерские связи во всех сферах:

Алексей Дюмин – В последние годы стратегическое партнерство между нашими странами динамично развивается – не только в сфере экономики, но и в образовании, культуре, туризме. Это хорошо сказывается и на межрегиональном взаимодействии. Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Вьетнамом показывает устойчивую положительную динамику.

Ежегодно в экономику Тульской области привлекается более 100 миллиардов рублей. За первую половину текущего года объем инвестиций в основной капитал превысил 62 миллиарда рублей – это один из лучших показателей в России. Темпы роста индекса промышленного производства Тульской области за последние годы ни разу не опускались ниже 4,5%. А в прошлом году он составил рекордные 112,8%.

По словам Алексея Дюмина, дальнейшему росту будет способствовать в том числе активное развитие сельского хозяйства:

– Многие наши продукты питания идут на экспорт. Тульские аграрии и машиностроители заинтересованы в экспорте продукции во Вьетнам. Мы также видим значительный потенциал для сотрудничества в сфере туризма.

Глава региона также отметил, что Тульская область на высоком уровне работает с иностранными инвесторами. В последние три года регион стабильно входит в пятерку лучших в национальном инвестиционном рейтинге, а региональная власть готова к открытому диалогу с инвесторами.

Алексей Дюмин и господин Нго Дык Мань обсудили варианты сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры и туризма. Посол Вьетнама предложил наладить побратимские связи между Тульской областью и провинцией Хатинь. Алексей Дюмин поручил правительству региона проработать этот вопрос.

Губернатор предложил показать бизнесменам Вьетнама индустриальные площадки, на которых реализуются инвестиционные проекты, а затем иностранным гостям был представлен инвестиционный потенциал Тульской области. В этот же день вьетнамская делегация посетила новомосковское сельхозпредприятие ЗАО «Краснобор» и ознакомилась с достопримечательностями региона.