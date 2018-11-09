Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с наступающим праздником

К сотрудникам и ветеранам службы обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что людей этой профессии отличают выдержка, самообладание, преданность своему делу, а порой и самопожертвование.

«Сегодня, как и во все времена, вы остаетесь надежным заслоном на пути нарушителей закона, террористов, мошенников, которые угрожают безопасности наших граждан. Уверен, что вы и впредь будете достойно справляться со всеми сложными задачами, поставленными перед вами», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что тульская полиция уже не раз доказывала свой высокий профессионализм. Ее сотрудники обеспечивают порядок не только в своем регионе, но и в многочисленных командировках и контртеррористических операциях. И всегда с честью исполняют свой долг — зачастую с риском для жизни.

«Мы всегда будем помнить сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Они до конца остались верны присяге. Не думали о себе. И в самые критические минуты не дрогнули, не свернули с пути. Для всех будущих поколений сотрудников они — пример преданности Родине, доблести и чести», — отметил губернатор.

В завершение своего выступления Алексей Дюмин поблагодарил сотрудников и ветеранов службы за нелегкий труд и вручил региональные награды отличившимся сотрудникам.

