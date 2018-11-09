В Туле появится фонтан с секретом

Фото из архива Myslo.

В сквере на ул. Кирова установят фонтан со специальной игровой функцией для детей.

9 ноября в Туле прошло рабочее совещание по обсуждению проектов благоустройства двух общественных пространств — сквера на ул. Кирова и площади у главпочтамта.

В сквере на ул. Кирова предполагается установить открытую сцену для проведения мероприятий, обустроить детскую зону с игровыми элементами, прогулочную зону со скамейками и пешеходной дорожкой по периметру сквера, площадку для занятий воркаутом.

- Забор по периметру сквера планируется заменить на ограждения безопасности со стороны проезжей части и зеленый забор внутри самого сквера. Водонапорную башню украсит граффити, а в конструкции фонтана планируется предусмотреть специальную игровую функцию для детей, — сообщили в администрации города.

Площадь перед главпочтамтом предполагается разделить на пешеходную зону и зону отдыха, установить скамейки, постелить рулонный газон, высадить деревья и тематически оформить подземный пешеходный переход.