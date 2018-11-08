«Тульские парки» объявили конкурс подарков Деду Морозу
Победителей ждут интересные призы.
«Тульские парки» объявляют конкурс поделок для детей в возрасте до семи лет. Это могут быть рисунки, аппликации, поделки из бумаги, игрушки, сшитые своими руками, ёлочные украшения и др.
Создавайте и фотографируйтесь со своими творениями, изображения загружайте в фотоальбом «Подарки для Деда Мороза» в группе ЦПКиО им. П. П. Белоусова.
Также изготовить подарок для новогоднего волшебника можно на мастер-классах «Мастерская чудес», которые проходят по вторникам и четвергам в комнате истории Центрального парка.
Четырех победителей конкурса ждут приятные подарки.
Обладатели призов будут определены с помощью генератора случайных чисел. Подробности конкурса можно узнать здесь.
Другие статьи по темам
Место