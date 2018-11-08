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«Тульские парки» объявили конкурс подарков Деду Морозу

«Тульские парки» объявили конкурс подарков Деду Морозу

Победителей ждут интересные призы.

«Тульские парки» объявляют конкурс поделок для детей в возрасте до семи лет. Это могут быть рисунки, аппликации, поделки из бумаги, игрушки, сшитые своими руками, ёлочные украшения и др.

Создавайте и фотографируйтесь со своими творениями, изображения загружайте в фотоальбом «Подарки для Деда Мороза» в группе ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Также изготовить подарок для новогоднего волшебника можно на мастер-классах «Мастерская чудес», которые проходят по вторникам и четвергам в комнате истории Центрального парка.

Четырех победителей конкурса ждут приятные подарки.

Обладатели призов будут определены с помощью генератора случайных чисел. Подробности конкурса можно узнать здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:37 +1
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