«Тульские парки» объявили конкурс подарков Деду Морозу

«Тульские парки» объявляют конкурс поделок для детей в возрасте до семи лет. Это могут быть рисунки, аппликации, поделки из бумаги, игрушки, сшитые своими руками, ёлочные украшения и др.

Создавайте и фотографируйтесь со своими творениями, изображения загружайте в фотоальбом «Подарки для Деда Мороза» в группе ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Также изготовить подарок для новогоднего волшебника можно на мастер-классах «Мастерская чудес», которые проходят по вторникам и четвергам в комнате истории Центрального парка.

Четырех победителей конкурса ждут приятные подарки.

Обладатели призов будут определены с помощью генератора случайных чисел. Подробности конкурса можно узнать здесь.