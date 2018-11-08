В лобовом столкновении под Тулой пострадали два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

7 ноября в 20.15 на 31-м километре трассы М-2 «Крым» (автоподъезд к г. Туле) в Щёкинском районе 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Хёндэ Солярис», по предварительной информации, врезалась во встречный «Фольксваген Поло».

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали два человека. 28-летнюю женщину-водителя «Фольксвагена» и 34-летнюю пассажирку этого же автомобиля госпитализировали с различными травмами.