Погода в Туле 9 ноября: облачно, холодно, небольшие осадки

Синоптики обещают умеренный ветер и давление суть ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу будет облачно. Местами небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от +1 до +6. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.