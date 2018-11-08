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Погода в Туле 9 ноября: облачно, холодно, небольшие осадки

Погода в Туле 9 ноября: облачно, холодно, небольшие осадки

Синоптики обещают умеренный ветер и давление суть ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу будет облачно. Местами небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от +1 до +6. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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