новости
новости
Регистрация
Конкурс «Народный участковый»: тульский полицейский может выиграть УАЗ «Патриот»
На фото Александр Кочетов.

Конкурс «Народный участковый»: тульский полицейский может выиграть УАЗ «Патриот»

Участковый из Богородицка борется за звание лучшего участкового страны.

Продолжается конкурс на лучшего участкового страны. Полицейские, победившие в региональных этапах, соревнуются за победу на всероссийском уровне.

Тульскую область представляет Александр Кочетов — старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный МО МВД «Богородицкий». Александр обслуживает территорию МО Бегичевский, куда входят пос. Бегичевский, д. Корсаково, д. Бегичево, д. Красницы, д. Балахна, ст. Колодези со всеми расположенными на территории участка предприятиями, организациями, учреждениями, дачными кооперативами и торговыми точками.

Корреспондент Myslo пообщался с «народным» участковым Тульской области.

– В профессию я пришел четыре года назад. Окончив Российскую правовую академию в Туле и получив юридическое образование, решил пойти в полицию. Мне предложили должность участкового, я согласился. Профессия мне нравится, интересная. Люди все разные, ко всем нужно найти подход, всех выслушать и всем помочь, — рассказывает Александр.

Полицейский считает, что самое главное в его профессии — помощь людям.

– Иногда важно просто выслушать человека. Он выскажется и успокоится, ему станет легче. Советую, куда можно обратиться за решением проблемы, ведь не всегда это в компетенции полиции. Кажется, за эти четыре года я стал немного психологом.

Участок у Александра Кочетова довольно большой. На служебном автомобиле в среднем он проезжает 100-150 км, бывает, что и все 300.

Александр Кочетов — сельский участковый. Основной контингент в МО Бегичевский бабушки и дедушки, молодежи мало. Преступления на участке бывают в основном бытовые: семейные скандалы на фоне алкоголя, соседские войны.

– В поселке Бегичевский есть старые постройки, редко кто регистрирует сараи, оформляет по правилам. А потом начинают ругаться за землю, чья же это территория… Передвигают туда-сюда заборы. Когда не могут мирно разобраться, вызывают полицию.

Частым предметом разборок становится и выпас скота в неположенном месте. То куры бегают не на своем участке, то козы съедят капусту с чужого огорода. Бывает всякое!

По словам Александра, жители к нему обращаются по разным вопросам и круглосуточно: чем-то помочь в бытовом плане, вызвать скорую, усмирить шумные компании. Кошку с дерева снять не просили, но однажды участковому пришлось загонять в вольер собаку.

Конечно, бывают и серьезные преступления. В одном из поселков мужчина с ножом напал на соседку-инвалида. К счастью, всё закончилось благополучно. Подозреваемого задержали.

Свободное от работы время участковый предпочитает проводить активно, занимается спортом, увлекается легкой атлетикой, регулярно участвует в полумарафонах, а зимой катается на лыжах в Богородицке.

Свою единственную Александр пока не встретил, но уверен — у него всё впереди.

– Не исключаю, что она может тоже работать в правоохранительных органах. Так, может, и лучше: будет больше понимать меня, понимать специфику моей работы. Вообще внешность в девушках для меня не главное, главное — какой она человек.

Александр Кочетов родился и вырос в Богородицке, территорию хорошо знает. Считает, что это ему помогает в работе. К тому же ему люди больше доверяют еще и потому, что он «свой». Когда полицейский стал лучшим участковым в Тульской области, сильно удивился.

– Я был удивлен, не ожидал такого. Для меня быть «народным» участковым — почетно. Люди голосуют за меня, значит, уважают. Но материальную цель участия в конкурсе я не преследую, просто приятно быть в этом рейтинге, — признается Александр.

Голосование за лучшего участкового завершится 10 ноября. Главный приз конкурса — автомобиль УАЗ «Патриот». Поддержите нашего «Анискина»! Проголосовать можно здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:23 +5
Другие статьи по темам
Люди
Александр Кочетов
Место
ТулаБогородицкБегичевское
Прочее
народный участковыйголосование

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Всероссийский конкурс искусств «Октава»: выиграй поездку в Китай!
Всероссийский конкурс искусств «Октава»: выиграй поездку в Китай!
Погода в Туле 9 ноября: облачно, холодно, небольшие осадки
Погода в Туле 9 ноября: облачно, холодно, небольшие осадки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.