Конкурс «Народный участковый»: тульский полицейский может выиграть УАЗ «Патриот»

На фото Александр Кочетов.

Продолжается конкурс на лучшего участкового страны. Полицейские, победившие в региональных этапах, соревнуются за победу на всероссийском уровне.

Тульскую область представляет Александр Кочетов — старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный МО МВД «Богородицкий». Александр обслуживает территорию МО Бегичевский , куда входят пос. Бегичевский, д. Корсаково, д. Бегичево, д. Красницы, д. Балахна, ст. Колодези со всеми расположенными на территории участка предприятиями, организациями, учреждениями, дачными кооперативами и торговыми точками.

Корреспондент Myslo пообщался с «народным» участковым Тульской области.

– В профессию я пришел четыре года назад. Окончив Российскую правовую академию в Туле и получив юридическое образование, решил пойти в полицию. Мне предложили должность участкового, я согласился. Профессия мне нравится, интересная. Люди все разные, ко всем нужно найти подход, всех выслушать и всем помочь, — рассказывает Александр.

Полицейский считает, что самое главное в его профессии — помощь людям.

– Иногда важно просто выслушать человека. Он выскажется и успокоится, ему станет легче. Советую, куда можно обратиться за решением проблемы, ведь не всегда это в компетенции полиции. Кажется, за эти четыре года я стал немного психологом.

Участок у Александра Кочетова довольно большой. На служебном автомобиле в среднем он проезжает 100-150 км, бывает, что и все 300.

Александр Кочетов — сельский участковый. Основной контингент в МО Бегичевский бабушки и дедушки, молодежи мало. Преступления на участке бывают в основном бытовые: семейные скандалы на фоне алкоголя, соседские войны.

– В поселке Бегичевский есть старые постройки, редко кто регистрирует сараи, оформляет по правилам. А потом начинают ругаться за землю, чья же это территория… Передвигают туда-сюда заборы. Когда не могут мирно разобраться, вызывают полицию.

Частым предметом разборок становится и выпас скота в неположенном месте. То куры бегают не на своем участке, то козы съедят капусту с чужого огорода. Бывает всякое!

По словам Александра, жители к нему обращаются по разным вопросам и круглосуточно: чем-то помочь в бытовом плане, вызвать скорую, усмирить шумные компании. Кошку с дерева снять не просили, но однажды участковому пришлось загонять в вольер собаку.

Конечно, бывают и серьезные преступления. В одном из поселков мужчина с ножом напал на соседку-инвалида. К счастью, всё закончилось благополучно. Подозреваемого задержали.

Свободное от работы время участковый предпочитает проводить активно, занимается спортом, увлекается легкой атлетикой, регулярно участвует в полумарафонах, а зимой катается на лыжах в Богородицке.

Свою единственную Александр пока не встретил, но уверен — у него всё впереди.

– Не исключаю, что она может тоже работать в правоохранительных органах. Так, может, и лучше: будет больше понимать меня, понимать специфику моей работы. Вообще внешность в девушках для меня не главное, главное — какой она человек.

Александр Кочетов родился и вырос в Богородицке, территорию хорошо знает. Считает, что это ему помогает в работе. К тому же ему люди больше доверяют еще и потому, что он «свой». Когда полицейский стал лучшим участковым в Тульской области, сильно удивился.

– Я был удивлен, не ожидал такого. Для меня быть «народным» участковым — почетно. Люди голосуют за меня, значит, уважают. Но материальную цель участия в конкурсе я не преследую, просто приятно быть в этом рейтинге, — признается Александр.

Голосование за лучшего участкового завершится 10 ноября. Главный приз конкурса — автомобиль УАЗ «Патриот». Поддержите нашего «Анискина»! Проголосовать можно здесь.