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Юных туляков научат собирать модели самолета Як
Фото parkflyer.ru.

Юных туляков научат собирать модели самолета Як

Бесплатный мастер-класс проведет моделист из Санкт-Петербурга Александр Счастный.

10 ноября в Тульском государственном музее оружия в рамках выставки «Техника в масштабе» пройдет мастер-класс по сборке моделей самолетов Як-3.

Проведет мастер-класс моделист из Санкт-Петербурга, неоднократный победитель и призер российских и международных конкурсов Александр Счастный.

К участию приглашаются дети в возрасте 10-12 лет. Авторитетное жюри выберет лучшие работы.

Вместе с собранными моделями самолетов юные туляки получат дипломы, а авторы лучших работ — грамоты и ценные подарки.

Участие в мастер-классе — бесплатное. Количество мест ограничено! Предварительная запись здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:55 +3
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