Фото parkflyer.ru.
Юных туляков научат собирать модели самолета Як
Бесплатный мастер-класс проведет моделист из Санкт-Петербурга Александр Счастный.
10 ноября в Тульском государственном музее оружия в рамках выставки «Техника в масштабе» пройдет мастер-класс по сборке моделей самолетов Як-3.
Проведет мастер-класс моделист из Санкт-Петербурга, неоднократный победитель и призер российских и международных конкурсов Александр Счастный.
К участию приглашаются дети в возрасте 10-12 лет. Авторитетное жюри выберет лучшие работы.
Вместе с собранными моделями самолетов юные туляки получат дипломы, а авторы лучших работ — грамоты и ценные подарки.
Участие в мастер-классе — бесплатное. Количество мест ограничено! Предварительная запись здесь.
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