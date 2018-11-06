Юных туляков научат собирать модели самолета Як

Фото parkflyer.ru.

Бесплатный мастер-класс проведет моделист из Санкт-Петербурга Александр Счастный.

10 ноября в Тульском государственном музее оружия в рамках выставки «Техника в масштабе» пройдет мастер-класс по сборке моделей самолетов Як-3.

Проведет мастер-класс моделист из Санкт-Петербурга, неоднократный победитель и призер российских и международных конкурсов Александр Счастный.

К участию приглашаются дети в возрасте 10-12 лет. Авторитетное жюри выберет лучшие работы.

Вместе с собранными моделями самолетов юные туляки получат дипломы, а авторы лучших работ — грамоты и ценные подарки.

Участие в мастер-классе — бесплатное. Количество мест ограничено! Предварительная запись здесь.