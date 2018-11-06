В Туле пройдет первый иммерсивный спектакль

Управлять действием спектакля будет голос в наушниках.

Теперь и тульские зрители смогут опробовать на себе новый международный театральный формат, в котором зрители становятся главными действующими лицами спектакля.

17 ноября в «Октаве» состоится премьера знаменитого иммерсивного спектакля Etiquette продюссера Федора Елютина.

Спектакль придуман в Англии театральной компанией Rotozaza, затем был переведен на восемнадцать языков и с успехом прошел в двадцати странах мира. Российский вариант спродюсировал импресарио Федор Елютин совместно с Новой сценой Александринского театра. Голосами постановки стали артисты Александринского театра —Николай Белин, Ольга Белинская, Александр Лушин, Юлия Марченко. Спектакль посвящен природе человеческого общения и доверия между людьми.

Постановка длится всего тридцать минут, а зрительный зал состоит всего из двух человек. Гости садятся за столик, на котором лежат наушники и несколько предметов. Действие спектакля начнется с того момента, как они надевают наушники. В течение получаса голос в наушниках — это проводник и суфлер: голос подсказывает нужные фразы и объясняет, как использовать предметы, разложенные на столе.

На протяжении всего спектакля перед зрителями будут проигрываться ситуации из кинолент «Жить своей жизнью» Жан-Люка Годара, «Костюмер» Альберта Финни и «Женщина не в себе» Джона Кассаветиса, а также пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом». Для более сильного восприятия организаторы советуют заранее ознакомиться с этими произведениями.

Все происходящее со зрителями останется тайной для окружающих, потому что этот секрет для двоих. Вне зависимости от того, сели вы за стол с лучшим другом, своей второй половинкой или со случайным незнакомцем, вы гарантированно получите яркие эмоции.

Своими впечатлениями поделилась выпускающий редактор и lifestyle-обозреватель Коммерсантъ FM о спектакле Etiquette

Анастасия Ройзман:

- Во время спектакля может случиться все что угодно — эмоциональный контакт, обида, шок, страх, обещание дружбы или милый обмен контактами. Вы удивитесь, какую гамму чувств могут испытать совершенно незнакомые люди за считанные тридцать минут.

17 ноября спектакль будет проходить сеансами в период с 12.00 до 20.50. Очередной сеанс стартует через каждые 10 минут.

Стоимость билетов на одного зрителя — 400 р. Возрастное ограничение 16+

Ознакомиться с расписанием сеансов и прибрести билеты можно в нашем сервисе Myslo касса по ссылке.

Федор Елютин — импресарио, создатель театрального проекта Remote Moscow, спектаклей для одного человека «Твоя игра» и «Смайл», спектакля в кузове грузовика Cargo Moscow. Федор путешествует по всему миру в поисках самых интересных, необычных и прорывных идей для иммерсивных постановок, он с любовью адаптирует их для российского зрителя.