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С 8 ноября в Тульской области начнёт работать система «Снег»
Фото из архива MySlo

С 8 ноября в Тульской области начнёт работать система «Снег»

На оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили готовность коммунальных служб к работе в зимний период.

В прошлом году в регионе впервые была опробована система «Снег» – с её помощью были эффективно отработаны более чем 7000 сообщений граждан. В этом году систему запустят 8 ноября – жители смогут круглосуточно сообщать о неубранном снеге по телефонам ЕДДС своих муниципалитетов. Все вопросы должны решаться в течение двух дней с момента обращения. 

За октябрь в правительство региона поступило 261 обращение граждан по вопросам отопления – на 26% меньше, чем в прошлом году.   На рассмотрении региональной Госжилинспекции находилось 268 обращений по вопросам отопления – совместно коммунальщиками были приняты меры, проблемы устранены. Начальник областной ГЖИ Леонид Ивченко подчеркнул, что текущие жалобы связаны, в основном, с некомфортной для жителей температурой в квартирах. 

«Надо выявлять управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, которые экономят на жителях и поставляют тепло в недостаточных объемах. При необходимости – скорректировать графики подачи тепла», – отметил Алексей Дюмин.

По поручению губернатора из сотрудников прокуратуры, ГЖИ и местных администраций созданы мобильные группы для контроля качества уборки придомовых территорий и кровель. При ухудшении погоды регулярно будут проводиться профильные рейды.

Подводя итоги, Алексей Дюмин подчеркнул, что все ответственные службы должны находиться в режиме постоянной готовности – этот вопрос находится на контроле у первого заместителя главы региона, председателя правительства Тульской области Валерия Шерина.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 0
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Алексей Дюмин
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