Фото из архива MySlo
Погода в Туле 7 ноября: без осадков, до 8 градусов тепла
Синоптики обещают умеренный ветер, давление чуть ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачность с прояснениями.
Осадков не предвидится, ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, до семи метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
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