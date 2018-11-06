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Погода в Туле 7 ноября: без осадков, до 8 градусов тепла
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 7 ноября: без осадков, до 8 градусов тепла

Синоптики обещают умеренный ветер, давление чуть ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачность с прояснениями.

Осадков не предвидится, ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, до семи метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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