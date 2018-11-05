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5 ноября Главному разведывательному управлению России исполняется 100 лет

5 ноября Главному разведывательному управлению России исполняется 100 лет

С профессиональным праздником военных разведчиков поздравил Алексей Дюмин.

5 ноября свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. В 2018 году ведомству исполняется 100 лет. Поздравление сотрудникам и ветеранам Главного разведывательного управления страны адресовал Алексей Дюмин:

– Уважаемые сотрудники Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России! Уважаемые ветераны разведки!

Поздравляю вас с Днем военного разведчика и 100-летием ГРУ!

В основе многовековых традиций разведки в нашей стране лежат офицерская честь, доблесть и искренняя любовь к Родине. Так было в дореволюционные годы и в советское время, так это и сейчас. Исключительная подготовка наших разведчиков помогла Российской армии нанести серьезный удар по терроризму в Сирии.

Сила российской военной разведки — в преемственности поколений. Благодаря ей сегодня, как и во все времена, служить в разведке — значит быть настоящим профессионалом, любой ценой выполнять поставленные задачи, рискуя жизнью, отстаивать национальные интересы и всегда сохранять верность Отечеству.

Поэтому отдельная благодарность — ветеранам службы, которые делятся своим опытом с молодыми сотрудниками и вносят неоценимый вклад в сохранение уникальной отечественной разведывательной школы.

Я горжусь тем, что мне довелось исполнять долг плечом к плечу с патриотами, выдающимися мастерами своего дела.

Память о совместной службе всегда будет в наших сердцах. И мы никогда не забудем о павших товарищах.

Уверен, что мужество, образцовая выдержка и решительность сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России будут и дальше служить гарантом безопасности нашей страны и ее граждан.

Желаю вам здоровья, мира, благополучия и успехов!

Губернатор Тульской области,
Герой России
Алексей Дюмин.

 

Военная карьера Алексея Дюмина началась в 1989 году. После окончания Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники в 1994 году Алексей Дюмин на своей службе занимался вопросами противодействия средствам военной разведки. С 1994 по 1996 год он занимал должность инженера Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.

Каждый, кто однажды вступил в боевое братство разведки, навсегда сохраняет верность его идеалам – бескорыстию, мужеству и патриотизму.

Отдельно поздравляем нашего губернатора, Героя России Алексея Дюмина, отдавшего спецслужбе немало сил. Алексей Геннадьевич, Вы не понаслышке знаете, что такое чувство локтя и офицерская честь, что значит терять боевых товарищей и выполнять задачи любой ценой, не имея права на ошибку.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России мира и благополучия!

сегодня, в 10:51
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