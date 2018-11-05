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Туляк фиктивно прописал в своей квартире 88 иностранцев

Туляк фиктивно прописал в своей квартире 88 иностранцев

Возбуждено уголовное дело.

30-летний житель Тулы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

В ходе дознания было установлено, что с 5 мая по 22 августа 2018 года туляк поставил на учет в своей квартире 88 иностранцев — граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Азербайджана – без намерения предоставить им жилье для временного проживания по указанному адресу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:54 0
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