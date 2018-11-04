Фото из архива Myslo.

Новогодний волшебник приедет к нам из Великого Устюга.

Хорошая новость для тех, кто верит в новогодние чудеса — в Тулу приедет главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Его визит запланирован на 18 и 19 декабря.

Новогодний волшебник побывает в 22 городах России. Свое путешествие по стране он начнет 8 ноября. В этот день Дед Мороз приедет в Красноярск.

Дедушка путешествует вместе с командой НТВ уже третий год подряд. В прошлом году он приезжал в Тулу вместе с актером Андреем Федорцовым.

Программа в каждом городе будет включать в себя посещение социальных учреждений и больниц, пресс-конференцию и др.

КУДА НАПИСАТЬ ПИСЬМО

Написать письмо Деду Морозу и попросить о самом сокровенном может каждый. Для сбора посланий на сайте ntv.ru открыт специальный раздел. Также можно отправить письмо на почту dedmoroz@ntv.ru.