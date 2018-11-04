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Баскетбольный «Арсенал» выиграл два матча в Черкесске
Фото из архива Myslo.

Баскетбольный «Арсенал» выиграл два матча в Черкесске

Следующие игры туляки проведут в Ставрополье.

Баскетбольный «Арсенал» провел две выездные игры в Черкесске против местного БК «Эльбрус» в рамках Суперлиги-2. Наши парни оба матча выиграли.

3 ноября оружейники победили со счетом 88:66. Статистика:

4 ноября туляки обыграли «Эльбрус» со счетом 89:80.

Следующие матчи баскетболисты «Арсенала» также проведут в гостях. 7 и 8 ноября оружейники сыграют со ставропольским «Динамо». Оба матча начнутся в 18.00.

сегодня, в 20:07 +3
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