Баскетбольный «Арсенал» выиграл два матча в Черкесске

Фото из архива Myslo.

Баскетбольный «Арсенал» провел две выездные игры в Черкесске против местного БК «Эльбрус» в рамках Суперлиги-2. Наши парни оба матча выиграли.

3 ноября оружейники победили со счетом 88:66. Статистика:

4 ноября туляки обыграли «Эльбрус» со счетом 89:80.

Следующие матчи баскетболисты «Арсенала» также проведут в гостях. 7 и 8 ноября оружейники сыграют со ставропольским «Динамо». Оба матча начнутся в 18.00.