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Шестеро туляков получили звания мастеров спорта России
На фото Александра Юдина. Фото из архива Myslo.

Шестеро туляков получили звания мастеров спорта России

Поздравляем наших спортсменов!

Приказом Министерства спорта Российской Федерации шестеро туляков получили звания мастеров спорта. 

Велосипедный спорт:

  • Роман Николаевич Гаранин
  • Кирилл Сергеевич Казаринов
  • Евгения Александровна Миронова
  • Никита Андреевич Паршинцев

Спорт лиц с поражением ОДА

  • Максим Максимович Трунов 

Спортивная гимнастика 

  • Александра Максимовна Юдина
сегодня, в 21:07 +8
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