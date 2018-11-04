На фото Александра Юдина. Фото из архива Myslo.
Шестеро туляков получили звания мастеров спорта России
Поздравляем наших спортсменов!
Приказом Министерства спорта Российской Федерации шестеро туляков получили звания мастеров спорта.
Велосипедный спорт:
- Роман Николаевич Гаранин
- Кирилл Сергеевич Казаринов
- Евгения Александровна Миронова
- Никита Андреевич Паршинцев
Спорт лиц с поражением ОДА
- Максим Максимович Трунов
Спортивная гимнастика
- Александра Максимовна Юдина
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