Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем народного единства

Губернатор Алексей Дюмин:

- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник призван сохранить память о судьбоносных событиях в истории Отечества, когда независимость российского государства находилась под угрозой.

И только самоотверженность, вера и сплоченность помогли нашему народу дать отпор захватчикам и отстоять свою Родину.

Подвиг народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского – пример патриотизма и единства для всех последующих поколений. Уверен, так было, есть и будет всегда.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах на благо Тульской области и нашей России!