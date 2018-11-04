Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем народного единства
4 ноября в России отмечается День народного единства.
Губернатор Алексей Дюмин:
- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник призван сохранить память о судьбоносных событиях в истории Отечества, когда независимость российского государства находилась под угрозой.
И только самоотверженность, вера и сплоченность помогли нашему народу дать отпор захватчикам и отстоять свою Родину.
Подвиг народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского – пример патриотизма и единства для всех последующих поколений. Уверен, так было, есть и будет всегда.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах на благо Тульской области и нашей России!
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