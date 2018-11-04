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Кинофестиваль «Улыбнись, Россия»: афиша на 4 ноября

Кинофестиваль «Улыбнись, Россия»: афиша на 4 ноября

Публикуем расписание.

В Туле в седьмой раз стартовал фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия». Представляем ваш афишу на 4 ноября. Обратите внимание, что вход по бесплатным приглашениям, которые можно получить в кассах всех площадок фестиваля.

4 НОЯБРЯ

13.00 — Киноутренник «В гостях у «Ералаша», Ведущий — Борис Грачевский. Городской концертный зал. 0+

16.00 — к/ф «Большая афера в маленьком городе» (Италия), реж. М. Гаудиозо. Городской концертный зал. 16+

18.00 — «Годы смеху не помеха!» Фестиваль поздравляет своих юбиляров. Вечер ведут Алла Сурикова и Борис Грачевский. Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского.

18.00 — к/ф «Лили» реж. А. Чижиков, И. Чижиков. Кинотеатр «Алмаз» (Калужское шоссе д. 1а).12+

19.00 — к/ф «Ночная смена», реж. М. Бальчюнас. Городской концертный зал. 18+

 

Заказать бесплатный пригласительный и уточнить дополнительную информацию можно по тел.:

  • 8 (4872) 55 05 26 (ГКЗ)
  • 8 (4872) 25 32 82 (кинотеатр «Киносити»)
  • 8 (4872) 79 10 60 (кинотеатр «Алмаз»)
  • 8 (4872) 55 85 40 (кинотеатр «Октябрь»)
  • 8 (4872) 35 12 88 (Тульский областной центр молодежи).
сегодня, в 10:28 0
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