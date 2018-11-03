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Исчезновение семьи из Тульской области оказалось убийством
Фото ussurmedia.ru.

Исчезновение семьи из Тульской области оказалось убийством

Задержан подозреваемый.

Следственный отдел СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

По версии следствия, после 24 ноября 2015 года недееспособная 31-летняя женщина и ее 55-летняя мать продали дом в д. Маклец Новомосковского района. Семья должна была переехать в новый дом в Орловской области. Через несколько месяцев в полицию Орловской области обратились сотрудники пенсионного фонда РФ: женщины ни разу не получали пособия по новому адресу. На протяжении длительного времени о них ничего не было известно.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что причиной исчезновения женщин могло стать преступление.

Благодаря согласованными действиями следователей и оперативных сотрудников УМВД России по Тульской области был установлен подозреваемый. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, им оказался 42-летний сожитель матери. Он признал вину.

Следователь и криминалист провели с задержанным проверку на месте. Мужчина пояснил, что он задушил 55-летнюю женщину на крыльце дома, затем вывез ее тело и сбросил в овраг в Новомосковском районе. А дочь он вывез в Орловскую область, задушил ее и выбросил тело в лесополосе.

Сейчас следователи продолжают сбор доказательств. Расследование продолжается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:37 0
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Место
Новомосковский районТульская область

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