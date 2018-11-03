Исчезновение семьи из Тульской области оказалось убийством

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Следственный отдел СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

По версии следствия, после 24 ноября 2015 года недееспособная 31-летняя женщина и ее 55-летняя мать продали дом в д. Маклец Новомосковского района. Семья должна была переехать в новый дом в Орловской области. Через несколько месяцев в полицию Орловской области обратились сотрудники пенсионного фонда РФ: женщины ни разу не получали пособия по новому адресу. На протяжении длительного времени о них ничего не было известно.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что причиной исчезновения женщин могло стать преступление.

Благодаря согласованными действиями следователей и оперативных сотрудников УМВД России по Тульской области был установлен подозреваемый. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, им оказался 42-летний сожитель матери. Он признал вину.

Следователь и криминалист провели с задержанным проверку на месте. Мужчина пояснил, что он задушил 55-летнюю женщину на крыльце дома, затем вывез ее тело и сбросил в овраг в Новомосковском районе. А дочь он вывез в Орловскую область, задушил ее и выбросил тело в лесополосе.

Сейчас следователи продолжают сбор доказательств. Расследование продолжается.