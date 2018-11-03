В тульском Заречье завершается благоустройство сквера
Здесь уже появились фонтан, детская игровая площадка, карусель и новый арт-объект.
В Туле на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева завершаются работы по благоустройству нового сквера. 3 ноября ход работ проинспектировал первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.
Здесь уже установлен фонтан (рядом с сооружением оборудована подземная обслуживающая станция), появилось освещение, детские игровые площадки, сцена и новые лавочки.
В центре сквера установлен новый арт-объект.
Сейчас специалисты подрядной организации завершают установку детской карусели.
Также ведется ремонт асфальтового покрытия на прилегающем участке улицы Дегтярева.
Обновление городского пространства проходит по муниципальной программе комплексного благоустройства в соответствии с одобренной концепцией.