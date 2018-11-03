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В тульском Заречье завершается благоустройство сквера
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В тульском Заречье завершается благоустройство сквера

Здесь уже появились фонтан, детская игровая площадка, карусель и новый арт-объект.

В Туле на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева завершаются работы по благоустройству нового сквера. 3 ноября ход работ проинспектировал первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.

Здесь уже установлен фонтан (рядом с сооружением оборудована подземная обслуживающая станция), появилось освещение, детские игровые площадки, сцена и новые лавочки.

В центре сквера установлен новый арт-объект.

Сейчас специалисты подрядной организации завершают установку детской карусели.

Также ведется ремонт асфальтового покрытия на прилегающем участке улицы Дегтярева.

Обновление городского пространства проходит по муниципальной программе комплексного благоустройства в соответствии с одобренной концепцией.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:05 +3
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