За сутки шестеро жителей Тульской области стали жертвами телефонных мошенников

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Под разными предлогами злоумышленники узнавали у потерпевших номера и пин коды банковских карт и похищали деньги со счетов.

За прошедшие сутки в отделы полиции обратились шестеро жителей Тульской области. Все они стали жертвами мошенников. Злоумышленники звонили потерпевшим и во время разговора под разными предлогами узнавали номера банковских карт и пин коды. После этого со счетов похищали денежные средства.

В частности, у 35-летней жительницы Пролетарского округа областного центра таким образом были списаны 10 000 рублей; у 36-летней жительницы Зареченского округа Тулы — 33 000 рублей. В Привокзальном округе у 56-летней женщины были похищены 80 000 рублей; у 34-летней жительницы села Кузьменки Арсеньевского района — 26 500 рублей, у 30-летней жительницы Болохово — более 50 000 рублей, а у 31-летней жительницы Новомосковска — 49 000 рублей.

Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению личностей и местонахождения мошенников.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102 — для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Тульской области 32−22−49.