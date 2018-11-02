Тульский суд потребовал демонтировать незаконное кафе в Рогожинском парке

Иск к организации-владельцу был подан после прокурорской проверки.

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку соблюдения земельного законодательства на территории Рогожинского парка. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка показала, что кафе, принадлежащее ООО «Царь», находится на территории парка незаконно.

Рогожинский парк признан памятником природы регионального значения и в соответствии с действующим законодательством, там не предусмотрено расположение заведений общественного питания, а работа кафе ООО «Царь» может причинить вред особо охраняемой природной территории.

Прокуратура направила в суд иск об обязании ООО «Царь» прекратить деятельность по организации общественного питания на территории парка, демонтировать двенадцать летних беседок и металлический танцпол. Исковые требования полностью удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле в надзорном ведомстве.