Какие морепродукты тулякам не стоит покупать: результаты проверки Роспотребнадзора

За десять месяцев было проверено 146 объектов торговли, снято с реализации более тонны различной продукции.

С начала года Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проверено 146 магазинов и супермаркетов, торгующих рыбой и морепродуктами. В рамках госнадзора исследованы 190 образцов продукции. Пять их них не отвечают нормативным требованиям, а именно:

полуфабрикат рыбы мороженой стейк трески производства ООО «Фаворит-продукт»,

креветки отборные «Мореслав» производства ООО «Ново-Мар»,

«Минтай свежемороженый филе», Китай, отобран в мелкорозничной торговой сети ООО «Джем»,

креветки «Айсберг» производства ООО «Кронштадтская рыбная фабрика»,

мороженые стейки из лосося атлантического с кожей производства ООО «Поморье».

По результатам проверок возбуждено 155 административных дел, приостановлена реализация 267 партий рыбной продукции весом 1022 кг.

Основные нарушения: реализация продукции без маркировочных ярлыков, нарушения условий хранения и сроков годности. При выборе морепродуктов специалисты советуют обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку производителя с данными о месте его нахождения, условиях хранения и сроках реализации.