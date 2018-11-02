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Какие морепродукты тулякам не стоит покупать: результаты проверки Роспотребнадзора

Какие морепродукты тулякам не стоит покупать: результаты проверки Роспотребнадзора

За десять месяцев было проверено 146 объектов торговли, снято с реализации более тонны различной продукции.

С начала года Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проверено 146 магазинов и супермаркетов, торгующих рыбой и морепродуктами. В рамках госнадзора исследованы 190 образцов продукции. Пять их них не отвечают нормативным требованиям, а именно:

  • полуфабрикат рыбы мороженой стейк трески производства ООО «Фаворит-продукт»,
  • креветки отборные «Мореслав» производства ООО «Ново-Мар»,
  • «Минтай свежемороженый филе», Китай, отобран в мелкорозничной торговой сети ООО «Джем»,
  • креветки «Айсберг» производства ООО «Кронштадтская рыбная фабрика»,
  • мороженые стейки из лосося атлантического с кожей производства ООО «Поморье».

По результатам проверок возбуждено 155  административных дел, приостановлена реализация 267 партий рыбной продукции весом 1022 кг.

Основные нарушения: реализация продукции без маркировочных ярлыков, нарушения условий хранения и сроков годности. При выборе морепродуктов специалисты советуют обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку производителя с данными о месте его нахождения, условиях хранения и сроках реализации.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +2
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