В Туле стартовал рейд ГИБДД «Тонировка»

Фото УГИБДД по Тульской области.

С 1 ноября в Туле пройдет профилактическое мероприятие «Тонировка». Сотрудники ГИБДД проверят лобовые и передние боковые стекла автомобилей на светопропускаемость. Подобные правонарушения инспекторы ДПС выявляют и в ходе повседневного контроля и надзора за дорожным движением.

За данное административное правонарушение предусмотрен штраф — 500 рублей, кроме того водитель обязан в течение суток или на месте снять тонировку. В противном случае при повторной остановке автомобиля нарушителя ждет более суровое наказание — штраф до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.