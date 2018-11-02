Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле стартовал рейд ГИБДД «Тонировка»
Инспекторы ДПС проверят лобовые и передние боковые стекла автомобилей на светопропускаемость.
С 1 ноября в Туле пройдет профилактическое мероприятие «Тонировка». Сотрудники ГИБДД проверят лобовые и передние боковые стекла автомобилей на светопропускаемость. Подобные правонарушения инспекторы ДПС выявляют и в ходе повседневного контроля и надзора за дорожным движением.
За данное административное правонарушение предусмотрен штраф — 500 рублей, кроме того водитель обязан в течение суток или на месте снять тонировку. В противном случае при повторной остановке автомобиля нарушителя ждет более суровое наказание — штраф до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.
госавтоинспекция
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что затемненные стекла или покрытия, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, негативно влияют на безопасность на дороге. Обзор для водителя ухудшается, что может привести к неблагоприятному исходу поездки.
Уважаемые участники дорожного движения, приведите свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Помните, что находясь за рулем автомобиля, от ваших действий зависят жизни всех участников дорожного движения.
Другие статьи по темам
Место