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В Туле стартовал рейд ГИБДД «Тонировка»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле стартовал рейд ГИБДД «Тонировка»

Инспекторы ДПС проверят лобовые и передние боковые стекла автомобилей на светопропускаемость.

С 1 ноября в Туле пройдет профилактическое мероприятие «Тонировка». Сотрудники ГИБДД проверят лобовые и передние боковые стекла автомобилей на светопропускаемость. Подобные правонарушения инспекторы ДПС выявляют и в ходе повседневного контроля и надзора за дорожным движением.
 
За данное административное правонарушение предусмотрен штраф — 500 рублей, кроме того водитель обязан в течение суток или на месте снять тонировку. В противном случае при повторной остановке автомобиля нарушителя ждет более суровое наказание — штраф до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.
 
госавтоинспекция

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что затемненные стекла или покрытия, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, негативно влияют на безопасность на дороге. Обзор для водителя ухудшается, что может привести к неблагоприятному исходу поездки.

Уважаемые участники дорожного движения, приведите свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Помните, что находясь за рулем автомобиля, от ваших действий зависят жизни всех участников дорожного движения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:28 0
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