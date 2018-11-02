В Новомосковске пропала 60-летняя женщина
К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Новомосковске пропала 60-летняя Галина Алексеевна Жукова. 28 октября она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, вьющиеся, коротко стриженные
Была одета: черное осеннее пальто.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей женщины, просьба позвонить по тел.:
8 (800) 700-54-52или 112; 02.
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