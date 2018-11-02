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В Новомосковске пропала 60-летняя женщина

В Новомосковске пропала 60-летняя женщина

К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Новомосковске пропала 60-летняя Галина Алексеевна Жукова. 28 октября она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, вьющиеся, коротко стриженные

Была одета: черное осеннее пальто.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей женщины, просьба позвонить по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112; 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:48 0
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