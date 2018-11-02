В Новомосковске пропала 60-летняя женщина

В Новомосковске пропала 60-летняя Галина Алексеевна Жукова. 28 октября она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, вьющиеся, коротко стриженные

Была одета: черное осеннее пальто.