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Погода в Туле 2 ноября: до 10 градусов тепла, без осадков

Погода в Туле 2 ноября: до 10 градусов тепла, без осадков

Синоптики обещают умеренный ветер, давление в норме.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Ночью местами небольшие осадки (морось), (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), местами туман. Днём без осадков. Ветер южный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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