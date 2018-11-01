Погода в Туле 2 ноября: до 10 градусов тепла, без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Ночью местами небольшие осадки (морось), (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), местами туман. Днём без осадков. Ветер южный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.