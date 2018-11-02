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В администрацию Тулы ежедневно поступает до 50 звонков по вопросам отопления

В администрацию Тулы ежедневно поступает до 50 звонков по вопросам отопления

Подведены итоги первого месяца отопительного сезона. Некоторые управляющие компании неудовлетворительно провели работу по подготовке домов к пуску тепла.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин рассказал, что крупных аварийных ситуаций не было – случались аварии локального характера из-за порывов тепловых сетей. Дома оставались без отопления максимум на несколько часов.

Пик обращений туляков пришелся на пуск отопительного сезона с 1 по 5 октября и до 15 октября – во время разводушивания и регулировки внутидомовых систем центрального отопления. Сейчас поток жалоб снизился – поступают от 30 до 50 звонков в день.

Неделю назад в администрации города подвели итоги работы всех УК, составлен рейтинг работы организаций с начала страта отопительного сезона. По управляющим компаниям, работа которых признана некачественной, будут сделаны выводы. До 1 декабря будут инициированы общие собрания собственников по смене обслуживающих организаций.

В администрации Тулы с 8 до 20 часов работают горячие линии по отоплению:

  • Центральный округ – 31-11-90, 36-72-81,
  • Пролетарский округ – 41-06-49, 41-73-40,
  • Привокзальный округ – 24-66-98, 24-71-74,
  • Зареченский округ – 47-16-68,
  • Советский округ – 30-18-84, 30-17-11,
  • Управление по городскому хозяйству – +7(919)081-23-09.

В ночное время жители могут обращаться по телефону ЕДДС – 47-20-37. Кроме того, в каждой управляющей компании Тулы работает своя горячая линия. Все телефоны –  здесь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:30 +2
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