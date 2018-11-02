В Донском после ремонта открылся филиал санатория «Иншинка»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Донском после капитального ремонта открылся филиал туберкулезного профиля Тульского областного детского многопрофильного санатория «Иншинка». Средства на ремонт были выделены из резервного фонда Президента РФ.



2 ноября с рабочим визитом санаторий посетили главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Анатолий Симонов и заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Татьяна Семина сообщила, что в настоящее время здесь проходят санаторно-курортное лечение дети от 4 до 16 лет. В санатории организовано лечебное питание.

– Закуплено новое медицинское оборудование. Просторные палаты, процедурные, физиотерапевтические и массажные кабинеты, зал для занятий лечебной физкультуры, различные тренажеры – всё это будет способствовать укреплению ослабленного иммунитета детей, – отметила заместитель министра здравоохранения.

Заместитель министра подчеркнула, что медучреждение полностью укомплектовано врачами и средним медицинским персоналом.