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В Донском после ремонта открылся филиал санатория «Иншинка»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Донском после ремонта открылся филиал санатория «Иншинка»

Медучреждение полностью укомплектовано врачами и средним медицинским персоналом.

В Донском после капитального ремонта открылся филиал туберкулезного профиля Тульского областного детского многопрофильного санатория «Иншинка». Средства на ремонт были выделены из резервного фонда Президента РФ.

2 ноября с рабочим визитом санаторий посетили главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Анатолий Симонов и заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Татьяна Семина сообщила, что в настоящее время здесь проходят санаторно-курортное лечение дети от 4 до 16 лет. В санатории организовано лечебное питание. 

– Закуплено новое медицинское оборудование. Просторные палаты, процедурные, физиотерапевтические и массажные кабинеты, зал для занятий лечебной физкультуры, различные тренажеры – всё это будет способствовать укреплению ослабленного иммунитета детей, – отметила заместитель министра здравоохранения.

Заместитель министра подчеркнула, что медучреждение полностью укомплектовано врачами и средним медицинским персоналом.

сегодня, в 17:52 +3
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