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Ждавший хозяина возле больницы «тульский Хатико» обрёл новый дом
Фото из архива MySLO

Ждавший хозяина возле больницы «тульский Хатико» обрёл новый дом

После публикации Myslo собаку по кличке Бим приютила пожилая пара, а мы узнали подробности этой истории.

Корреспонденты Myslo пообщались с сотрудниками больницы № 9, где обосновался верный пёс и с неравнодушными туляками, рассказавшими о нём в соцсетях.

Как выяснилось, собака появилась на территории медучреждения ещё летом – её хозяина привезли туда на «скорой помощи», а пёс бежал за машиной несколько кварталов. После того, как мужчина скончался, его питомец не захотел уходить и стал дожидаться своего друга.

Работники больницы подкармливали собаку, дружелюбного и приветливого пса назвали Бимом. По словам медиков, после того, как о Биме рассказал Myslo, в больницу поступили десятки звонков с предложениями о помощи.

Через несколько часов после публикации за собакой приехали новые хозяева – пожилая пара из Тульской области. Автор поста в группе «Тула. Помощь бездомным животным» лично убедилась: теперь у Бима есть просторный вольер и любящая семья.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:05 +27
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