Ждавший хозяина возле больницы «тульский Хатико» обрёл новый дом

Фото из архива MySLO

После публикации Myslo собаку по кличке Бим приютила пожилая пара, а мы узнали подробности этой истории.

Корреспонденты Myslo пообщались с сотрудниками больницы № 9, где обосновался верный пёс и с неравнодушными туляками, рассказавшими о нём в соцсетях.

Как выяснилось, собака появилась на территории медучреждения ещё летом – её хозяина привезли туда на «скорой помощи», а пёс бежал за машиной несколько кварталов. После того, как мужчина скончался, его питомец не захотел уходить и стал дожидаться своего друга.

Работники больницы подкармливали собаку, дружелюбного и приветливого пса назвали Бимом. По словам медиков, после того, как о Биме рассказал Myslo, в больницу поступили десятки звонков с предложениями о помощи.

Через несколько часов после публикации за собакой приехали новые хозяева – пожилая пара из Тульской области. Автор поста в группе «Тула. Помощь бездомным животным» лично убедилась: теперь у Бима есть просторный вольер и любящая семья.