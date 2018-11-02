Открыта горячая линия по вопросам перехода на цифровое вещание

2 ноября председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова и директор регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Александр Шемякин провели пресс-конференцию «О переходе на цифровое телевещание в Тульской области».

Марина Панова сообщила, что в январе 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое телевидение.

Каждый житель сможет принимать 20 основных телевизионных каналов и три радиоканала в цифровом качестве.

Телевизионная картинка станет более четкой, яркой. В телевизорах, произведенных после 2012 года, возможность принимать цифровой сигнал предварительно предусмотрена. Тем, кто имеет старые телевизоры, необходимо приобрести цифровую приставку и дециметровую антенну. Настроить ее можно самостоятельно. Если домохозяйство находится в зоне, где невозможно принять эфирный сигнал, то необходимо приобрести спутниковый комплект оборудования.

Для консультации жителей и ответа на вопросы открыта горячая линия (8-800-220-20-02).

По словам Александра Шемякина, к концу года в промышленную эксплуатацию будет запущена вся цифровая сеть региона для приема сигнала двух мультиплексов.

Аналоговая трансляция телеканалов сохранится в основном в городах с численностью населения более 100 тысяч человек. При этом принудительного отключения аналогового вещания не будет. Вещательные компании сами принимают решение о прекращении или сохранении эфирной трансляции в аналоговом формате.