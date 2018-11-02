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Туляки написали Большой этнографический диктант
Фото Алексея Пирязева.

Туляки написали Большой этнографический диктант

В Международной просветительской акции приняли участие более 6 тысяч жителей региона.

2 ноября, в преддверии Дня народного единства, Тульская область присоединилась к Международной просветительской акции. Большой этнографический диктант прошел во всех 85 регионах России. Акция организована Федеральным агентством по делам национальностей и министерством по национальной политике Удмуртской Республики.

В Тульской области Большой этнографический диктант проходил в третий раз при поддержке правительства региона.

– Мы стартовали в 2016 году – и тогда диктант писали всего 500 человек. В прошлом году в акции участвовало уже более пяти тысяч жителей. В этом году на территории области организовано 93 площадки, в акции принимают участие более шести тысяч человек. Это большое яркое мероприятие, посвященное нашей огромной разнообразной многонациональной стране. Мы все вместе – и в этом наша сила, – сказал в приветственном слове участникам акции первый зам. губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Он вместе с другими членами правительства региона, журналистами региональных СМИ, представителями общественных организаций и студентами написал Большой этнографический диктант на площадке творческого индустриального кластера «Октава».

Как и в прошлом году, всем желающим написать диктант на регистрации выдавали номер и бланк анкеты – это всё-таки не диктант в буквальном понимании этого слова, а тестовое задание с вариантами ответов. Оно состояло из 30 вопросов, на решение которых давалось 45 минут. 20 вопросов – это общефедеральная часть, единая для всех, а 10 – региональная часть, составленная с учетом специфики отдельных регионов.

После диктанта Валерий Шерин признался, что, как и в прошлом году, не готовился специально, отвечал, как честный студент, и не гуглил правильные ответы в интернете.

– Ответил на все 30 вопросов. Очень интересным показался региональный блок, в котором отражается наша народная культура. Это хорошее мероприятие, которое позволяет осознать весь масштаб национального многообразия и самобытности народов, которые проживают на территории нашей огромной страны, — сказал он.

По словам Валерия Шерина, вопросы были несложными, но некоторые побудили желание проверить ответы. Например, кого в Одоевском уезде называли «индюхами».

Антон Агеев, зампред правительства Тульской области – министр внутренней политики и развития местного самоуправления, тоже написал Большой этнографический диктант, правда, как признался – на черновик, для себя.

– В этом году мы постарались сделать День народного единства наполненным различными образовательными, познавательными и спортивными акциями, объединяющими людей разных возрастов и национальностей. Например, в легкоатлетическом забеге «Россия объединяет» у нас зарегистрировались 300 детей, есть участники из 13 регионов и 66 городов! Самому молодому участнику забега 3 года, а самому старшему – 79 лет. Надеемся, погода не подведет, – говорит Антон Агеев.

По словам уполномоченного по правам человека в Тульской области Татьяны Лариной, блок федеральных вопросов все-таки гораздо проще, чем региональный.

– Я участвую в этой акции третий год подряд. Большой этнографический диктант побуждает узнать что-то новое о народах, живущих в России, о своей малой родине и традициях родного края, – сказала Татьяна Ларина.

Два Артема – Мазаев и Горюнов – из коммунально-строительного техникума к диктанту готовились, как к экзамену: Конституцию прочитали, просмотрели вопросы двух предыдущих тестов.

– Нам понравилось, вот только вопросы вообще-то сложные оказались, особенно про народные промыслы. Проверять свои ответы не будем – подождем, когда правильные ответы опубликуют, – сказали ребята.

Александра Митькина и Яна Колоскова, тоже студентки коммунально-строительного строительного техникума, будущие кадастровые инженеры, участвовали в диктанте впервые.

– Вообще-то это не диктант, а тест. Ответили на все вопросы, но один показался сложным – про то, чем угощают новобрачных у башкир и татар. Акция, на наш взгляд, интересная и нужная – себя оценить, свои знания, логику. Ну и хорошо, что оценки за него не ставят.

10 ноября на сайте Федерального агентства по делам национальностей  будут опубликованы правильные ответы на вопросы Большого этнографического диктанта. А 12 декабря, в День Конституции, – результаты каждого участника.

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 14:21 +3
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