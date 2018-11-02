Как работают тульские МРЭО в праздничные дни
Публикуем режим работы.
Тульская Госавтоинспекция информирует граждан об изменении в режиме работы отделений МРЭО в связи с празднованием Дня народного единства.
График работы:
- отделение № 3: 2−4 ноября — не работает, с 5 ноября работает в обычном режиме.
- отделения № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: 2−3 ноября — работают с 9.00 до 16.45, 4-5 ноября — выходные, с 6 ноября работают в обычном режиме.
адреса мрэо
№ 1 — 192-й км автодороги М2 «Мыза»
№ 3 — Тула, ул. Советская, 110
№ 6 — Алексин, ул. Кутузова, 7
№ 7 — Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, 1-а
№ 8 — Ефремов, Тульское шоссе, 139
№ 9 — Киреевск, ул. Дорожников, 5-а
№ 10 — Новомосковск, Узловской проезд, 5
№ 11 — Суворов, ул. Строителей, 2-а
№ 12 — Щекино, ул. Лукашина, 18.
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