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Как работают тульские МРЭО в праздничные дни

Как работают тульские МРЭО в праздничные дни

Публикуем режим работы.

Тульская Госавтоинспекция информирует граждан об изменении в режиме работы отделений МРЭО в связи с празднованием Дня народного единства.
 
График работы:
 
  • отделение № 3: 2−4 ноября — не работает, с 5 ноября работает в обычном режиме.
  • отделения № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: 2−3 ноября — работают с 9.00 до 16.45, 4-5 ноября — выходные, с 6 ноября работают в обычном режиме.
адреса мрэо

№ 1 — 192-й км автодороги М2 «Мыза»

№ 3 — Тула, ул. Советская, 110

№ 6 — Алексин, ул. Кутузова, 7

№ 7 — Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, 1-а

№ 8 — Ефремов, Тульское шоссе, 139

№ 9 — Киреевск, ул. Дорожников, 5-а

№ 10 — Новомосковск, Узловской проезд, 5

№ 11 — Суворов, ул. Строителей, 2-а

№ 12 — Щекино, ул. Лукашина, 18.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:22 +2
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