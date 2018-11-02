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В Тульской области по факту ДТП с рабочими возбуждено уголовное дело
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области по факту ДТП с рабочими возбуждено уголовное дело

В аварии погибли два человека.

По факту аварии, которая произошла 1 ноября в Воловском районе, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом корреспонденту Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, примерно в 4.45 на 275-м км трассы М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. Микроавтобус «Форд Транзит FT» съехал в кювет и опрокинулся. В аварии погибли двое пассажиров, еще шестеро получили травмы.

Известно, что в микроавтобусе находились рабочие. Они ехали из Ливенского района Орловской области в Московскую.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Кроме того, по факту аварии прокуратура Орловской области начала проверку.

– Транспортное средство (участник ДТП) зарегистрировано на территории Орловской области, в связи с чем в ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках, — сообщили в ведомстве.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:08 +2
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