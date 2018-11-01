Что изменится в жизни туляков с 1 ноября

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Замена старых полисов

Россиянам, желающим оформить полис обязательного медицинского страхования нового образца, нужно было успеть подать документы до 1 ноября. После этой даты их выдачу в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) временно приостановят.

При этом старые полисы продолжат действовать, а сам процесс замены проходит в плановом порядке.

«Все полисы, выданные ранее, в том числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей территории Российской Федерации. Медицинская помощь по программам обязательного медицинского страхования будет оказываться по ним в полном объеме», — говорится на сайте ФОМСа.

Как заверяют в фонде, возобновить процесс должны с января 2019 года.

Чтобы подать заявление на замену полиса, нужно прийти в страховую медицинскую организацию, которая вас обслуживает, — ее контакты указаны на уже выданном документе.

«С перечнем страховых медицинских организаций и их деятельностью можно ознакомиться на сайтах страховых медицинских организаций и территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации», — говорится на сайте ФОМС.

Штраф за зимнюю резину

С 11 ноября вступят в силу изменения в части технического регламента Таможенного союза (в него помимо России входят Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия), касающейся безопасности автотранспорта.

Они подразумевают запрет на эксплуатацию машин на «летней» резине в зимний период. Коснется этот запрет легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т. Также с этого момента в техрегламенте появится норма, запрещающая установку на одну ось автомобиля резины разных моделей или колес разного размера.

Безвиз на Ямайку

Также с конца ноября граждане России, приехавшие на Ямайку как туристы, смогут оставаться в стране вечного солнца 90 дней. Ранее срок пребывания ограничивался 60 днями, однако летом 2018 года его решено было продлить.

По материалам «Известий».