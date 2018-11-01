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У туляка отобрали землю, ручей и пруд
Фото houzz.ru.

У туляка отобрали землю, ручей и пруд

Выяснилось, что водный объект находится в федеральной собственности, а значит, не может быть продан частному лицу.

По обращению Росреестра прокуратура провела проверку законности предоставления в собственность земельного участка на территории Большой Тулы (бывшего пос. Ленинский).

В ходе поверки было установлено, что часть территории продана физическому лицу. Однако на двух земельных участках общей площадью 77022 кв. м расположен водный объект общего пользования – русловой пруд, образованный в результате перекрытия дамбой ручья Холкельца. Ручей Холкельца, в свою очередь, находится в федеральной собственности. При этом пруд является неотъемлемой частью ручья и, следовательно, в силу Водного кодекса РФ и Земельного кодекса РФ не может находится в частной собственности.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием признать  незаконным образование земельных участков, исключить из государственного реестра недвижимости записи государственного кадастрового учета о земельных участках, признать отсутствующим право собственности физлица на земельные участки.

Как сообщили Myslo в областной прокуратуре, все требования ведомства удовлетворены.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:15 +4
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