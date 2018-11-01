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Туляки смотрят комедии и читают женские журналы
Tele2 также составила рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2.

Туляки смотрят комедии и читают женские журналы

Tele2 выяснила, что смотрят и читают пользователи развлекательных сервисов компании.

Наиболее популярным фильмом оказалась отечественная комедия «Я
худею», а самым читаемым онлайн-изданием — журнал Cosmopolitan. По итогам сентября число пользователей приложения Tele2 TV увеличилось в три раза год к году.

Статистика использования популярного приложения Tele2 TV с января по сентябрь показала, что 81% тульских абонентов используют его для просмотра телеканалов. 14% зрителей в регионе предпочитают кино, остальные — выбирают онлайн-кинотеатр Amediateka и другие разделы. Самыми популярными каналами в приложении Tele2 TV оказались РЕН ТВ, «Матч ТВ» и НТВ. А обладатель многомиллионной аудитории «Первый канал» занял четвертое место.


Tele2 также составила рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2. На первом месте — история одного преображения «Я худею», которая вошла в тройку самых успешных отечественных фильмов этого года. На втором месте списка приключенческий фильм «Танки» о создателе легендарного Т-34, а на третьем — комедия «Ночная смена». Мистический триллер «Гоголь. Вий», весьма успешный в российском кинопрокате, занял только 4-е место в рейтинге пользовательских предпочтений.


Порядка 79% туляков смотрят в приложении Tele2 TV фильмы и телепрограммы со смартфонов и только 21% – с планшетов. При у большинства пользователей — почти 90%, операционная система Android.


Что касается предпочтений в периодике, доступной в приложении «Tele2 Журналы «, то самым читаемым оказался Cosmopolitan. Его читают 9% аудитории. За ним c небольшим отставанием следуют издания Maxim и Playboy. Любопытно, что в топ-10 помимо развлекательных журналов попали научно-полезные издания — «За рулем», Psychologies и National Geographic. Они занимают 7, 9 и 10 места соответственно.


Приложение «Tele2 Журналы» становится все популярнее в Тульской области. С момента его запуска в конце апреля число читателей выросло на 11%.

сегодня, в 17:32 0
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