Туляки смотрят комедии и читают женские журналы

Tele2 также составила рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2.

Наиболее популярным фильмом оказалась отечественная комедия «Я

худею», а самым читаемым онлайн-изданием — журнал Cosmopolitan. По итогам сентября число пользователей приложения Tele2 TV увеличилось в три раза год к году.

Статистика использования популярного приложения Tele2 TV с января по сентябрь показала, что 81% тульских абонентов используют его для просмотра телеканалов. 14% зрителей в регионе предпочитают кино, остальные — выбирают онлайн-кинотеатр Amediateka и другие разделы. Самыми популярными каналами в приложении Tele2 TV оказались РЕН ТВ, «Матч ТВ» и НТВ. А обладатель многомиллионной аудитории «Первый канал» занял четвертое место.



Tele2 также составила рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2. На первом месте — история одного преображения «Я худею», которая вошла в тройку самых успешных отечественных фильмов этого года. На втором месте списка приключенческий фильм «Танки» о создателе легендарного Т-34, а на третьем — комедия «Ночная смена». Мистический триллер «Гоголь. Вий», весьма успешный в российском кинопрокате, занял только 4-е место в рейтинге пользовательских предпочтений.



Порядка 79% туляков смотрят в приложении Tele2 TV фильмы и телепрограммы со смартфонов и только 21% – с планшетов. При у большинства пользователей — почти 90%, операционная система Android.



Что касается предпочтений в периодике, доступной в приложении «Tele2 Журналы «, то самым читаемым оказался Cosmopolitan. Его читают 9% аудитории. За ним c небольшим отставанием следуют издания Maxim и Playboy. Любопытно, что в топ-10 помимо развлекательных журналов попали научно-полезные издания — «За рулем», Psychologies и National Geographic. Они занимают 7, 9 и 10 места соответственно.



Приложение «Tele2 Журналы» становится все популярнее в Тульской области. С момента его запуска в конце апреля число читателей выросло на 11%.