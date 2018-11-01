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Туляки решили не доставать капсулу с посланием комсомольцев 1968 года
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки решили не доставать капсулу с посланием комсомольцев 1968 года

На торжественном мероприятии молодым тулякам прочитают копию послания из прошлого.

В администрации Тулы обсудили судьбу «капсулы времени», находящейся в основании стелы сквера Коммунаров. Она была заложена комсомольцами в 1968 году и содержит послание молодежи 21 века, которое надлежит огласить к 100-летию ВЛКСМ. В совещании приняли участие представители общественности и ветераны комсомола.

Пять лет назад стела в сквере Коммунаров была капитально отремонтирована – из-за угрозы обрушения ее фундамент дополнительно укрепили, залив основание бетоном. Попытки извлечь капсулу с посланием могут нанести серьезный вред стеле, которая является памятником регионального значения. 

Участники совещания пришли к мнению, что извлекать капсулу сейчас нецелесообразно. Тем более что, благодаря непосредственным участникам событий полувековой давности, сохранилась копия текста послания. В торжественной его обстановке озвучат молодому поколению. На встречу со школьниками пригласят ветеранов комсомола. 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 −2
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