Туляк, потерявший ногу на войне, участвует в фотопроекте Фонда «Память поколений»

Фото: пресс-служба БФ "Память поколений"

Фотопроекте под названием «Герои России, какими их не видел никто», показывает ветеранов боевых действий с необычной стороны.

Всероссийский социально-значимый фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» организован Благотворительным фондом «Память поколений» и проходит в третий раз. Новый этап съёмок показывает современных Героев и рассказывает их истории в непривычном для ветеранов образе.

Фотограф проекта – Ольга Тупоногова-Волкова, уже третий год снимает ветеранов. На снимках Герои, преодолевавшие невероятные трудности на своем жизненном пути, появятся в непривычном образе, какими их не видел никто. Они добиваются своих целей, живут полноценной активной жизнью и вдохновляют окружающих, и даже тяжелые ранения и серьезные травмы не помешали им стать настоящими супергероями современности.

Одним из участников акции стал ветеран боевых действий, уроженец Тульской области Станислав Павлов. Несколько лет назад он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе – после тяжелой травмы ему пришлось перенести ампутацию ноги.

Станислав не сдался и принял решение достигать новых высот в спорте – ветеран профессионально занимается следж-хоккеем, играет в клубе «Феникс». Фотографии Станислава Павлова и других участников проекта будут презентованы в Кремле ко Дню Героев Отечества, а затем показаны более чем в 20 городах по всей России.