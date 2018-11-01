Экс-главу МО Пахомовское Заокского района осудили ещё по 12 уголовным эпизодам

В производстве судьи Заокского районного суда находилось новое уголовное дело в отношении экс-главы МО Пахомовское Заокского района Владимира Арапина, обвиняемого в 12 эпизодах превышения должностных полномочий.

Напомним, ранее он уже был осужден по аналогичной статье – в прошлом году его приговорили к четырём годам лишения свободы. Как установлено судом, с 2012 по 2013 год Владимир Арапин выдал десять выписок из похозяйственных книг и подписал два постановления «Об уточнении адреса» и «О присвоении адресов».

В результате администрации Заокского района был причинен прямой материальный ущерб, поскольку третьи лица смогли оформить в собственность муниципальную землю. Владимир Арапин вину не признал, уголовное дело рассматривалось в общем порядке.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.