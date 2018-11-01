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Надо ли водителям клеить знак «Ш» на автомобиль?

Надо ли водителям клеить знак «Ш» на автомобиль?

Разъясняет ГИБДД.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что с 4 апреля 2017 года в России действует новое требование к эксплуатации транспортных средств — знак «Шипы» на заднем стекле авто при наличии зимней шипованной резины.
 
Требования к знаку:
 
  • по ГОСТу это должен быть равносторонний треугольник белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны).
Согласно постановлению правительства №333 от 24 марта 2017 года отсутствие знака «Шипы» является неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена.
 
Если на автомобиле установлена зимняя шипованная колесная резина, но отсутствует знак «Ш», это нарушение, за которое положен штраф в размере 500 рублей (п. 2.5 ч. 1 КоАП).

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:18 +9
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