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Туляков приглашают на встречу с режиссером Наталией Мещаниновой

Туляков приглашают на встречу с режиссером Наталией Мещаниновой

Музей-усадьба «Ясная Поляна» продолжает серию кинопоказов «Кинотавр. Лучшее».

17 ноября в 15.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится показ ленты «Сердце мира» Наталии Мещаниновой. Фильм — обладатель Гран-при 29-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» — повествует о жизни молодого ветеринара, работающего на тренировочной станции для охотничьих собак. Мир животных — это его мир, со зверями ему гораздо легче найти общий язык, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции и его близких. Ему хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.

Кинокритики высоко оценили этот фильм, отмечая его созвучность времени и особую эстетику. По словам обозревателя газеты «Коммерсантъ» Андрея Плахова, «фильм выглядит так, будто он не сконструирован драматургами, не разыгран на съемочной площадке режиссером и актерами, а полностью сымпровизирован и прожит, камера же оператора Евгения Цветкова только зафиксировала прожитую жизнь».

Кинокритик журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева отмечает особую связь фильма с толстовской идеологией: «сам Лев Николаевич оживился в «Истории одного назначения» Авдотьи Смирновой, показанной в одном сочинском конкурсе. А толстовский дух — возможно, неосознанно для авторов — веял в «Сердце мира» Натальи Мещаниновой».

Возрастное ограничение — 18+. Стоимость билета — 300 рублей. Дом культуры «Ясная Поляна» (деревня Ясная Поляна, 142-а, тел. 8−48751−76−3-96).

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:52 0
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