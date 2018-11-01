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В Туле с профессиональным праздником поздравили судебных приставов
Фото Алексея Пирязева.

В Туле с профессиональным праздником поздравили судебных приставов

Отличившихся сотрудников наградили дипломами и благодарственными письмами.

1 ноября в России отмечается День судебного пристава. В этом году ведомству исполняется 153 года. В здании Арбитражного суда Тульской области прошло торжественное собрание, посвященное этому празднику.

Присутствующих поздравил Виктор Николаевич Бугаев, и. о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области:

– В основу деятельности нашего Управления заложено два ключевых принципа: «доступность правосудия» и «неотвратность наказания», на которых мы в настоящее время строим свою работу, направленную на повышение качества реализации государственной политики в Тульской области.

Несмотря на определенные трудности, на сегодняшний день наблюдается положительная динамика в достижении поставленных перед нами целей и задач. Так, в консолидированный бюджет региона тульским управлением взыскано более 1,5 млрд рублей, по алиментным платежам — 37,5 млн рублей, по заработной плате — почти 112 млн рублей.

Убежден, что коллектив УФССП по Тульской области и дальше будет уверенно стоять на страже интересов граждан, общества и государства, добросовестно выполняя свои служебные обязанности.

Отличившихся сотрудников Управления наградили дипломами и благодарственными письмами.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 −1
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