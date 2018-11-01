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Где в Туле отключат свет 2 ноября

Где в Туле отключат свет 2 ноября

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Н. Руднева, 51, 57, 53, 57-б, 49,
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 1-б, 55, 57,
  • ул. Пархоменко, 47,
  • Мясново: Ханинский пр-д, 25, 29, 27, 31, 33-а, 8-а, 33-в,
  • ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4-12 (чётн.),
  • ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. 9 Мая, 8-а,
  • ул. Смидович, 12-б,
  • пер. Танковый, 15-22,
  • пер. Броневой, 13-22,
  • ул. Болдина, 113-141 (нечётн.), 116,
  • ул. Оружейная, 24,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 8-а, 10, 12,
  • ул. Горького, 6, 8,
  • п. Угольный: ул. Шоссейная, 16-28 (чётн.),36, 36-а, 38, 42, 42-а, 40, 40-а,
  • ул. Садовая, 67, 69,
  • ул. Подгорная, 31, 32, 33, 34,
  • пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агееева, 1-10,
  • ул. Клары Цеткин, 4-16,
  • Красноармейский пр-т, 19-а.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +1
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