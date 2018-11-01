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Молодой житель Белёва через онлайн-банк украл у друга 214 тысяч рублей

Молодой житель Белёва через онлайн-банк украл у друга 214 тысяч рублей

Суд приговорил злоумышленника к двум годам исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Суворовским районным судом за кражу с причинением значительного ущерба осужден 21-летний уроженец Белева. Об этом сообщает пресс-службы региональной прокуратуры. Судом и следствием установлено, что осужденный попросил у своего друга в долг девять тысяч рублей.

Молодые люди отправились к банкомату, где злоумышленник перевёл на свою карту оговорённую сумму, а также распечатал чек с паролем для входа в «Сбербанк Онлайн». После этого вернул карту владельцу, заявив, что деньги снять не удалось.

Получив доступ к банковскому счету потерпевшего, вор похитил в общей сложности 214 тысяч рублей, переведя деньги на личную карту и счета своих друзей. Ущерб не возмещен. Суд приговорил молодого человека к двум годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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