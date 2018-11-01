Фото из архива Myslo.
Две улицы в центре Тулы станут односторонними
Изменения вступят в силу 9 ноября.
В Туле с 9 ноября улица Революции и Денисовский переулок станут односторонними:
- ул. Революции — от ул. Советской к центру;
- Денисовский переулок.
Такое решение городские власти приняли еще в августе. Изменение схемы движения в самом центре города, по словам заместителя главы администрации — начальника управления транспорта и дорожного хозяйства города Тулы Алексея Крыгина, никаких неудобств водителям не доставит. Тем более рядом находятся двусторонние улицы Союзная и Благовещенская.
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