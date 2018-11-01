Две улицы в центре Тулы станут односторонними

Фото из архива Myslo.

В Туле с 9 ноября улица Революции и Денисовский переулок станут односторонними:

ул. Революции — от ул. Советской к центру;

Денисовский переулок.

Такое решение городские власти приняли еще в августе. Изменение схемы движения в самом центре города, по словам заместителя главы администрации — начальника управления транспорта и дорожного хозяйства города Тулы Алексея Крыгина, никаких неудобств водителям не доставит. Тем более рядом находятся двусторонние улицы Союзная и Благовещенская.