В историческом центре Тулы еще две улицы станут односторонними

Фото Алексея Пирязева.

Об этом и многом другом Myslo рассказал Алексей Крыгин, заместитель главы администрации — начальник управления транспорта и дорожного хозяйства города Тулы.



Алексей Крыгин.

На ближайших от пешеходной зоны исторического центра Тулы улицах, которые лучами расходятся от Крестовоздвиженской площади, начались работы по ремонту дорог и тротуаров. Уже стартовали работы по асфальтированию проезжей части и тротуаров на улице Союзной, окончание работ запланировано ко Дню города. На очереди — Благовещенская, Денисовский, Союзный и Черниковский переулки. Предпочтение было отдано асфальту. По словам Крыгина, он «смотрится ничем не хуже, чем плитка, зато с ним гораздо проще в эксплуатации и ремонте».



9 августа 2018 г. Тула, ул. Союзная.

Принято решение расширить пешеходную зону в Денисовском переулке и заасфальтировать тротуар.

– Мы обследовали Денисовский переулок, на данный момент его пешеходная зона находится в плачевном состоянии, ходить там некомфортно, — рассказал Алексей Крыгин. — Она очень узкая сейчас, мешают столбы, мамам с колясками очень трудно там передвигаться. Сделать это место максимально удобным для туляков важно — именно по Денисовскому переулку можно в кратчайшее время дойти до улицы Советской. Мы в этом году до первой половины октября проведем восстановление пешеходной зоны, расширим ее. В таком случае двустороннее движение здесь будет невозможно. Это значит, что ближе к октябрю Денисовский переулок и улицу Революции сделаем односторонними: на Революции — движение от ул. Советской к центру, в Денисовском переулке — от центра к ул. Советской. Это не причинит никаких неудобств, тем более рядом двусторонние улицы Союзная и Благовещенская.

9 августа 2018 г. Тула, Денисовский переулок.

В Денисовском переулке в этом году будут отремонтированы только пешеходные зоны, ремонт проезжей части запланирован на 2019 год.

– Благовещенская улица сейчас выглядит не очень хорошо, очень много ям. Мы приведем ее в порядок, – подчеркнул Алексей Крыгин. – Также будут отремонтированы пешеходные зоны на этой улице: с одной стороны тротуар будет уменьшен и за счет этого ровно на столько же будет увеличен тротуар с другой стороны. Ширина проезжей части останется без изменений. Также здесь появятся благоустроенные парковочные карманы.



9 августа 2018 г. Тула, ул. Благовещенская.

Обещают привести в порядок Черниковский и Союзный переулки, в частности, обустроить тротуар – сейчас его там нет.

9 августа 2018 г. Тула, Союзный переулок.

– Такие пешеходные коммуникации позволят спокойно перемещаться по всем улочкам и переулкам исторического центра, попадать на пешеходную улицу Металлистов, на ул. Советскую, на набережную. Все закольцовано и очень логично, – отметил Алексей Крыгин. –

В планах на следующий год отремонтировать улицу Менделеевскую, поворот на Садовый переулок и ул. Дзержинского.

Стоимость работ по всем объектам составит 12 млн рублей, это порядка 6 тысяч квадратных метров пешеходного пространства и более 4 тысяч квадратных метров проезжей части.